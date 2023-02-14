Вслед за OnePlus: на китайских смартфонах Realme начали блокировать звонки

Почему, непонятно

Недавно пользователи обнаружили, что в купленных в Китае смартфонах OnePlus 11 стало блокироваться совершение звонков. Появилось предположение, что компания делает это в преддверии глобального запуска устройства. Теперь такая же проблема появилась в моделях Realme.