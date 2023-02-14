Вслед за OnePlus: на китайских смартфонах Realme начали блокировать звонки

12:33, 14 февраля 2023
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Вслед за OnePlus: на китайских смартфонах Realme начали блокировать звонкиПочему, непонятно
Недавно пользователи обнаружили, что в купленных в Китае смартфонах OnePlus 11 стало блокироваться совершение звонков. Появилось предположение, что компания делает это в преддверии глобального запуска устройства. Теперь такая же проблема появилась в моделях Realme.
Фото: Realme
Как пишет Mobiltelefon, в России блокируются Realme 10 Pro+, предназначенные для китайского региона. Однако на этот раз дело явно не в глобальном запуске. Модель Realme 10 Pro+ уже давно продаётся глобально.
Пока Realme не прокомментировала ситуацию.