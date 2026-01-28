Вслед за Oppo инсайдер сообщил, что Xiaomi 18 Pro тоже получит две 200-Мп камеры

Опубликовано 28 января 2026, 20:591 мин.
Вслед за Oppo инсайдер сообщил, что Xiaomi 18 Pro тоже получит две 200-Мп камерыУтечка за утечкой
В сети появились слухи о будущем флагмане Xiaomi 18 Pro. По информации китайского инсайдера Digital Chat Station, компания тестирует систему камер с двумя сенсорами по 200 мегапикселей. Интересно, что речь идёт не об Ultra-версии.
© Xiaomi
В Xiaomi 18 Pro ожидается один 200-Мп основной модуль и второй 200-Мп телеобъектив с оптическим зумом. Широкоугольная камера, по слухам, останется на уровне 50 Мп. Oppo Find X9s, кстати, по данным инсайдеров тоже получит два сенсора по 200-Мп.
Ожидается, что смартфон представят во второй половине 2026 года. Он, вероятно, будет работать на новом флагманском процессоре Snapdragon. При этом СМИ советуют «учитывать возможные различия между китайской и глобальной версиями», особенно по аккумулятору.