Вслед за Oppo инсайдер сообщил, что Xiaomi 18 Pro тоже получит две 200-Мп камеры

В Xiaomi 18 Pro ожидается один 200-Мп основной модуль и второй 200-Мп телеобъектив с оптическим зумом. Широкоугольная камера, по слухам, останется на уровне 50 Мп. Oppo Find X9s, кстати, по данным инсайдеров тоже получит два сенсора по 200-Мп.

Ожидается, что смартфон представят во второй половине 2026 года. Он, вероятно, будет работать на новом флагманском процессоре Snapdragon. При этом СМИ советуют «учитывать возможные различия между китайской и глобальной версиями», особенно по аккумулятору.