Всплыли изображения Tecno Pova Curve 2 и основные его характеристики

Согласно СМИ, Tecno Pova Curve 2 будет работать на грядущем процессоре MediaTek Dimensity 7100. Смартфон сразу получит свежую Android 16 с фирменной оболочкой HiOS 16. Предложат несколько вариантов памяти: 8 ГБ оперативной памяти с накопителем на 128 или 256 ГБ, а также с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Одной из главных особенностей устройства станет 6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-экран с высоким разрешением и 144 Гц.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 8000 мА·ч. Он поддерживает быструю зарядку 45 Вт.

Камеры включают фронтальную на 13 Мп, а также двойную основную камеру: главный сенсор на 50 Мп и дополнительный на 2 Мп.

Также смартфон получит стереозвук с поддержкой Dolby Atmos, сканер отпечатка пальца под экраном, инфракрасный порт и защиту от пыли и брызг воды по стандарту IP64.