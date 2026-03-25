Всплыли подробности грядущих флагманских процессоров Snapdragon 8 Elite Gen 6

Оба процессора будут производиться по 2-нанометровому тех. процессу на мощностях TSMC.

Главное отличие между версиями — в графике и работе с памятью. Младшая модель (SM8950) якобы получит графический ускоритель Adreno 845 и поддержку оперативной памяти LPDDR5X. Старшая Pro-версия (SM8975) оснащается более мощной графикой Adreno 850, а также поддерживает LPDDR6.

По слухам, производство старшего чипа обойдется заметно дороже, поэтому он, скорее всего, будет устанавливаться только в «избранные» флагманские устройства. Более доступная версия станет основой для большинства премиальных смартфонов следующего года.