Всплыли подробности грядущих флагманских процессоров Snapdragon 8 Elite Gen 6

Опубликовано 25 марта 2026, 21:26
Всплыли подробности грядущих флагманских процессоров Snapdragon 8 Elite Gen 6И о Pro-версии
Qualcomm осенью покажет новейшие процессоры. Так, согласно данным инсайдеров, нас ждут не одна, а сразу две модели: Snapdragon 8 Elite Gen 6 и более мощный Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.
Оба процессора будут производиться по 2-нанометровому тех. процессу на мощностях TSMC.
Главное отличие между версиями — в графике и работе с памятью. Младшая модель (SM8950) якобы получит графический ускоритель Adreno 845 и поддержку оперативной памяти LPDDR5X. Старшая Pro-версия (SM8975) оснащается более мощной графикой Adreno 850, а также поддерживает LPDDR6.
По слухам, производство старшего чипа обойдется заметно дороже, поэтому он, скорее всего, будет устанавливаться только в «избранные» флагманские устройства. Более доступная версия станет основой для большинства премиальных смартфонов следующего года.