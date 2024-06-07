Всплыли рекламные фото складного Honor Magic V Flip с огромным внешним экраном

По сравнению с другими телефонами, такими как Galaxy Z Flip 5, который оснащен 3,4-дюймовым дисплеем, более крупный Magic V Flip может обеспечить более «комфортные условия», а дизайн Oppo Find N3 Flip не задействует область под камерой, в отличие от того же Magic V Flip.

Выход Honor Magic V Flip на рынок Китая намечен на 13 июня, о глобальной доступности пока не сообщается. Он будет доступен в белом, розовом и черном цветах.