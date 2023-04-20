Встали и отряхнулись: Huawei снова начнет выпускать по два флагмана в год

Стратегия Huawei предполагает выпуск двух флагманских телефонов каждый год - серии P весной и серии Mate осенью. Этот цикл выпуска был нарушен из-за запрета в США, но теперь компания «снова в строю». Запуском Mate 60 компания Huawei. Однако еще предстоит выяснить, как компания будет справляться с продолжающимися торговыми ограничениями и глобальной конкуренцией.

Ожидается, что Mate 60 будет оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 4G, основанным на 4-нм техпроцессе TSMC. Чип имеет совершенно новую восьмиядерную архитектуру 1+4+3 со сверхбольшим ядром Kryo Prime, обеспечивающим высокую однопоточную производительность.