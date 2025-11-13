Вся серия Samsung Galaxy S26 обзаведется 12 ГБ быстрой памяти LPDDR5X

Ice Universe сообщил, что новая память будет работать на скорости 10,7 Гбит/с, тогда как в предыдущей серии Galaxy S25 максимальный показатель составлял 8,5 Гбит/с.

Кроме того, по слухам, версия Galaxy S26 Ultra получит эксклюзивную модификацию с 16 ГБ оперативной памяти, как и прошлогодняя модель. Однако, как и раньше, этот вариант, вероятно, будет доступен только в некоторых странах и в сочетании с объёмом хранилища 1 ТБ.