Всё больше людей переходят с Android на iOS

18:58, 13 декабря 2022
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Всё больше людей переходят с Android на iOSА в России, скорее всего, всё наоборот
Аналитики увидели, что доля рынка iOS увеличилась в последнем квартале 2022 года после успешного запуска iPhone 14 Pro Max. Android же потеряла некоторые позиции.
Фото: Unsplash
При этом, конечно, доля рынка всё ещё больше у Android. Соотношение примерно 70% на 30%. Однако на графике ниже можно увидеть, что в последние годы доля iOS в мире уверенно растёт, а доля Android падает.
GSMArena
Аналитики также отмечают, что Android теряет позиции и на ключевых рынках, таких как Китай.