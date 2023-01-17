Всё ещё неплохо: iPhone 14 получил 7 баллов из 10 за ремонтопригодность

Прежде всего, начинать разбирать iPhone 14 можно с обеих сторон. То есть как со стороны задней панели, так и со стороны дисплея.

Для извлечения батареи у смартфона есть специальные «язычки». Кроме того, экран вы сможете заменить довольно легко, так как разбирается iPhone 14 с двух сторон одновременно.