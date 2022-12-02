Всё не зря: спутниковая связь iPhone 14 спасла жизнь мужчине на Аляске

Мужчина использовал свой iPhone 14, чтобы передать сигнал SOS спасательной команде через спутник после того, как застрял на Аляске.

Это случилось 1 декабря 2022 года, сигнал получили около двух часов ночи. Мужчина путешествовал на снегоходе из Нурвика в Коцебу и оказался в затруднительном положении. Спасатели отправили четыре поисковых отряда в район мыса Нимиук непосредственно по координатам GPS.

Напомним, что эта услуга на iPhone 14 предоставляется бесплатно в течение первых двух лет. Она выйдет за пределы Северной Америки во Францию, Германию, Ирландию и Великобританию в конце этого месяца.