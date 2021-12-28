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Всё о первых смартфонах, которые выйдут в 2022 году: новые Samsung, Xiaomi, OnePlus и Google Pixel

Рассказали о них на YouTube-канале Tech Spurt

В грядущем 2022 году выйдут множество новых моделей смартфонов. Об их характеристиках эксперт канала Tech Spurt перечислил в недавнем выпуске.