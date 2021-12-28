Всё о первых смартфонах, которые выйдут в 2022 году: новые Samsung, Xiaomi, OnePlus и Google Pixel

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Всё о первых смартфонах, которые выйдут в 2022 году: новые Samsung, Xiaomi, OnePlus и Google PixelРассказали о них на YouTube-канале Tech Spurt
В грядущем 2022 году выйдут множество новых моделей смартфонов. Об их характеристиках эксперт канала Tech Spurt перечислил в недавнем выпуске.
Ведущий канала Tech Spurt перечислил лучшие смартфоны 2022 года, которые точно стоит ждать. В список вошли модели таких производителей, как Samsung, Sony, Realme, Xiaomi, Oppo, OnePlus, Google.
- Samsung Galaxy S22 series. Компания должна представить эту серию в конце января - начале или середине февраля. По сравнению с S21 аппараты будут выглядеть чуть больше по размеру дисплея: S22 - около 6 дюймов, версия Plus - 6,5 дюймов, версия Ultra - 6,8 дюймов. Частота обновления экрана будет увеличена до 120 Гц. Едва ли, правда, здесь появится порт для наушников. Если говорить о производительности, то установлен будет здесь процессор Snapdragon 8 Gen 1 (в США точно). Объём аккумулятора в обычной модели S22 будет равен 3700 мАч, в S22 Plus - 4500 мАч, в S22 Ultra - 5000 мА*ч. Основная камера, по слухам, будет иметь датчик в 50 МП, телевик - в 12 МП, сверхширокоугольный - в 12 МП.
- Samsung S21 Fan Edition (FE). Это уже смартфон среднего класса. В нём будет установлен 6,4-дюймовый экран с разрешением Full HD+, из процессоров - Exynos 2100 либо Snapdragon 888. Основная камера должна будет иметь 32 МП, сверхширик - 12 МП, телевик - 8 МП. Батарея должна будет обладать объёмом 4370 мА*ч.
- Samsung Galaxy A73 5G. Ещё одна модель среднего класса, которая станет обновлённой версией А72. Она будет оснащена 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD, частотой в 120 Гц. Разъёма для наушников установлено здесь не будет. Основная камера будет иметь у A73 108 МП, также объём батареи будет составлять 5000 мА*ч. Насчёт процессора точно неизвестно, но, возможно, это будет Snapdragon 700 серии.
- Sony Xperia 1 IV. Представлена эта модель будет не раньше февраля. Возможно, даже в марте или апреле. У модели можно будет найти разъём для наушников, возможность расширения памяти устройства, качественный дисплей, стереодинамики. Производительность обеспечиваться будет с помощью чипсета Snapdragon 8 Gen 1. Также для любителей игр появится множество разных функций. Основной модуль будет иметь 48 или 50 МП, будут также ультраширокоугольный объектив, телеобъектив.
- Realme GT 2 Pro. Один из флагманов, который выйдет в начале следующего года. Оснащён он будет более энергоэффективным процессором Snapdragon 8 Gen 1. Также в нём будет установлен 6,8-дюймовый Super AMOLED экран в Full HD. Частота обновления при этом составит 120 Гц. Также предполагается, что появится 125-ваттная быстрая зарядка, основная камера в 50 МП, сверхширик в 50 МП, макрообъектив.
- Xiaomi 12. Флагманский аппарат, оснащённый Snapdragon 8 Gen 1. Размер дисплея будет составлять у смартфона 6,8-6,9 дюймов, разрешение - 2K LTPO, частота обновления - 120 Гц. Мощность быстрой зарядки будет составлять 120 Вт. Возможно, выйдет дополнительно к этой и Ultra-модель.
- Oppo Find X4 Pro. Вероятно, это будет достойный смартфон премиум-класса. Установлен здесь будет новый Snapdragon 8 Gen 1, 6,78-дюймовый AMOLED LTPO-дисплей с динамическим изменением частоты обновления экрана, при этом максимальная частота составит 120 Гц. Аккумулятор будет увеличен до 5000 мА*ч, а мощность зарядки составит 125 Вт. Камера тоже, скорее всего, будет очень качественная.
- OnePlus 10 Pro. Будет иметь диагональ дисплея в 6,7 дюймов с частотой обновления в 120 Гц. Также можно будет найти 48-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную, 8-мегапиксельный телеобъектив. Ёмкость батареи увеличится до 5000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки станет 125 Вт. Также есть надежда на то, что будут внесены улучшения в объективы камеры.
- Google Pixel 6a. Камера здесь будет примерно такая же, как и у версии Pixel 6. Получит устройство и Android 12. Правда, похоже, разъёма для наушников ждать не стоит.
Также эксперт упомянул о вероятности выпуска Google сгибающегося (складного) телефона. Компания Google в какой-то период 2022 года должна будет выпустить аппарат, подобный Samsung Galaxy Fold.
Источник: Tech Spurt