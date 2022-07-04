Всё сделали правильно? Galaxy S22 Ultra продался лучше любого Samsung Note

Известный инсайдер Ice Universe сообщил, что годовой объём продаж Galaxy S22 Ultra составил 10,9 млн штук. Это больше, чем у всех последних смартфонов линейки Galaxy Note. Судите сами:

Galaxy Note8 — 10,3 млн.

Galaxy Note9 — 9,6 млн

Серия Galaxy Note10 — 9,5 млн

Серия Galaxy Note20 — 7,5 млн.

При этом высокие показатели продаж Galaxy S22 Ultra достигаются, несмотря на его высокую стартовую цену в $1199,99 — одну из самых высоких среди флагманских телефонов.