Всё сделали правильно? Galaxy S22 Ultra продался лучше любого Samsung Note

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Всё сделали правильно? Galaxy S22 Ultra продался лучше любого Samsung NoteВремя показало
Недавно Samsung отказалась от поддержки отдельной линейки смартфонов Galaxy Note. Вместо этого компания решила «поддерживать дух» Note в новых флагманах S Ultra. И, похоже, это было верное решение.
Известный инсайдер Ice Universe сообщил, что годовой объём продаж Galaxy S22 Ultra составил 10,9 млн штук. Это больше, чем у всех последних смартфонов линейки Galaxy Note. Судите сами:
- Galaxy Note8 — 10,3 млн.
- Galaxy Note9 — 9,6 млн
- Серия Galaxy Note10 — 9,5 млн
- Серия Galaxy Note20 — 7,5 млн.
При этом высокие показатели продаж Galaxy S22 Ultra достигаются, несмотря на его высокую стартовую цену в $1199,99 — одну из самых высоких среди флагманских телефонов.