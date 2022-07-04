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Всё сделали правильно? Galaxy S22 Ultra продался лучше любого Samsung Note

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Недавно Samsung отказалась от поддержки отдельной линейки смартфонов Galaxy Note. Вместо этого компания решила «поддерживать дух» Note в новых флагманах S Ultra. И, похоже, это было верное решение.
Всё сделали правильно? Galaxy S22 Ultra продался лучше любого Samsung Note

Известный инсайдер Ice Universe сообщил, что годовой объём продаж Galaxy S22 Ultra составил 10,9 млн штук. Это больше, чем у всех последних смартфонов линейки Galaxy Note. Судите сами:

  • Galaxy Note8 — 10,3 млн.
  • Galaxy Note9 — 9,6 млн
  • Серия Galaxy Note10 — 9,5 млн
  • Серия Galaxy Note20 — 7,5 млн.

При этом высокие показатели продаж Galaxy S22 Ultra достигаются, несмотря на его высокую стартовую цену в $1199,99 — одну из самых высоких среди флагманских телефонов.

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