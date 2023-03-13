Всё серьёзно: Meizu намерена вернуться в пятёрку лучших производителей смартфонов

20:50, 13 марта 2023
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Всё серьёзно: Meizu намерена вернуться в пятёрку лучших производителей смартфоновЕсли получится, это будет впечатляюще
Когда-то Meizu был одним из ведущих брендов смартфонов в Китае. Однако затем у компании случился кризис. Впоследствии её купила «дочка» Zhejiang Geely Holding Group, и теперь новые владельцы хотят полноценно вернуться на рынок.
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Шэнь Зию, генеральный директор и председатель Xingji Meizu Group, заявил в интервью, что подразделение мобильных телефонов компании нацелилось на возвращение в пятёрку лучших производителей на китайском рынке смартфонов среднего и высокого класса. На выполнение этой цели заложили три года.
Ранее Meizu уже объявила о запуске новой флагманской серии смартфонов Meizu 20 в Китае 30 марта.