Всё серьёзно: Meizu намерена вернуться в пятёрку лучших производителей смартфонов

Шэнь Зию, генеральный директор и председатель Xingji Meizu Group, заявил в интервью, что подразделение мобильных телефонов компании нацелилось на возвращение в пятёрку лучших производителей на китайском рынке смартфонов среднего и высокого класса. На выполнение этой цели заложили три года.

Ранее Meizu уже объявила о запуске новой флагманской серии смартфонов Meizu 20 в Китае 30 марта.