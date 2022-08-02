Всё-таки 200 Мп: раскрыта камера в новом флагманском смартфоне Samsung Galaxy S23 Ultra

Новый датчик изображения будет называться ISOCELL HP2, несмотря на то, что уже существует версия HP3. Да, первым 200-мегапиксельным сенсором был ISOCELL HP1, и мы ожидаем, что он дебютирует в смартфонах Motorola в этом месяце. Затем последовал ISOCELL HP3 с меньшим размером и более быстрой автофокусировкой. Теперь же ждём ISOCELL HP2.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда мы слышим, что Galaxy S23 Ultra получит 200-мегапиксельный сенсор.