ВТБ объяснил, как сохранить оплату со смартфона при забаненных Google Pay и Apple Pay

В банке пояснили, что клиенты ВТБ, использующие устройства с операционной системой Android, могут совершать платежи с помощью цифровой карты «Мир».

Всё, что нужно, — выпустить цифровую карту «Мир» в ВТБ Онлайн, а затем установить приложение Mir Pay и привязать к нему эту карту. После этого можно расплачиваться смартфоном в магазинах привычным способом.

В ВТБ также отметили, что продолжают обслуживание клиентов в штатном режиме. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Обязательства банка выполняются в полном объёме.