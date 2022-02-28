ВТБ объяснил, как сохранить оплату со смартфона при забаненных Google Pay и Apple Pay

Телефоны
Сегодня в 22:28
1 мин.
ВТБ объяснил, как сохранить оплату со смартфона при забаненных Google Pay и Apple PayМожно пользоваться Mir Pay
ВТБ попал под санкции из-за действий российской власти на Украине. В результате этого держатели карт банка потеряли доступ к Google Pay и Apple Pay. ВТБ объяснил, как обойти эти ограничения.
В банке пояснили, что клиенты ВТБ, использующие устройства с операционной системой Android, могут совершать платежи с помощью цифровой карты «Мир».
Всё, что нужно, — выпустить цифровую карту «Мир» в ВТБ Онлайн, а затем установить приложение Mir Pay и привязать к нему эту карту. После этого можно расплачиваться смартфоном в магазинах привычным способом.
В ВТБ также отметили, что продолжают обслуживание клиентов в штатном режиме. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Обязательства банка выполняются в полном объёме.
Источник: ВТБ