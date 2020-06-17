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Второе поколение гибкого смартфона Motorola Razr выйдет раньше, чем ожидалось
Будет улучшенным и, возможно, более дешёвым
В ноябре прошлого года Motorola представила свой козырь — раскладушку Razr, у которой складным оказался и экран. В продажу устройство поступило в начале 2020. Теперь стало известно, что второе поколение гибкого смартфона Motorola Razr выйдет раньше, чем ожидалось.
PhoneArena, ссылаясь на инсайдера Эвана Блэсса (Evan Blass), пишет, что продолжение Motorola Razr будет представлено в конце августа. Ходят слухи, что устройство выйдет в 5G-версии. Поэтому оно может даже получить название Razr 5G.
Но поддержка сетей пятого поколения — это не единственная модернизация, которая ждёт Motorola Razr. Говорят, что смартфон получит улучшенный процессор Snapdragon 765, 6,7-дюймовый экран, 48-Мп камеру и увеличенную ёмкость аккумулятора. Журналисты считают, что Motorola придётся значительно снизить цену второго поколения, чтобы оно было конкурентоспособным.
Ранее утверждалось, что Razr 2 появится в сентябре 2020.