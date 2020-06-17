Второе поколение гибкого смартфона Motorola Razr выйдет раньше, чем ожидалось

PhoneArena, ссылаясь на инсайдера Эвана Блэсса (Evan Blass), пишет, что продолжение Motorola Razr будет представлено в конце августа. Ходят слухи, что устройство выйдет в 5G-версии. Поэтому оно может даже получить название Razr 5G.

Но поддержка сетей пятого поколения — это не единственная модернизация, которая ждёт Motorola Razr. Говорят, что смартфон получит улучшенный процессор Snapdragon 765, 6,7-дюймовый экран, 48-Мп камеру и увеличенную ёмкость аккумулятора. Журналисты считают, что Motorola придётся значительно снизить цену второго поколения, чтобы оно было конкурентоспособным.

Ранее утверждалось, что Razr 2 появится в сентябре 2020.