Второе поколение гибкого смартфона Samsung действительно стало прочнее первого

Тест Зака включал в себя осыпание смартфона грязью, а это серьёзное испытание для устройства с шарнирным креплением разных частей корпуса. Блогер сообщил, что девайс после испытания продолжил гладко открываться и закрываться. То есть Samsung хорошо защитила механизм устройства.

Прочность была одной из главных вещей, которую обещала Samsung во время анонса Z Fold 2. Похоже, компания действительно хорошо поработала над ошибками, и новинка стала прочнее.

Правда, не всё у Z Fold 2 гладко. Его гибкий экран царапается так же легко, как у предшественника.