Вторжение в частную жизнь: 100-кратный зум Samsung Galaxy S22 Ultra можно использовать для тайной съёмки

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Вторжение в частную жизнь: 100-кратный зум Samsung Galaxy S22 Ultra можно использовать для тайной съёмкиНо вы ведь не будете это делать?
Автор PhoneArena рассказал, что владельцы флагманского смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra могут использовать возможности камеры устройства для вторжения в частную жизнь. 100-кратный зум позволяет фотографировать издалека то, что не все хотели бы показывать другим.
Автор PhoneArena опубликовал несколько фотографий, демонстрирующих проблему. Их изначально выложил в твиттер инсайдер Ice Universe.
Автор задаётся вопросом, стоит ли запрещать или хотя бы ограничивать/регулировать зум в телефонах. ОН устроил такое голосование на сайте, и пока (к моменту публикации новости) за вариант «весь зум более 10x следует запрещать» проголосовало около 7,6%.