Вторжение в частную жизнь: 100-кратный зум Samsung Galaxy S22 Ultra можно использовать для тайной съёмки

Но вы ведь не будете это делать?

Автор PhoneArena рассказал, что владельцы флагманского смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra могут использовать возможности камеры устройства для вторжения в частную жизнь. 100-кратный зум позволяет фотографировать издалека то, что не все хотели бы показывать другим.