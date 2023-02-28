Ввоз iPhone в РФ по параллельному импорту оказался под угрозой

Эксперты считают, что подпадание под санкции бытовой электроники — это серьёзное ужесточение ограничений в технологическом секторе. Меры могут ударить и по параллельному импорту. У США есть возможности вводить уголовное преследование за нарушение санкций, поэтому те, кто ввозил товары в РФ ранее, могут отказаться от высоких рисков.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков уточнил, что запрет на ввоз смартфонов в первую очередь коснётся iPhone и Samsung. К телефонам дороже $300 относится примерно четверть рынка. Кроме того, ограничения могут распространяться и на смартфоны китайских производителей, в которых есть 25% американских компонентов.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров согласен с тем, что новые санкции ставят под вопрос параллельный импорт устройств Apple. «Одно дело, когда американская компания по собственной инициативе официально прекратила поставки в Россию, а совсем другое — когда поставка запрещена санкциями», — отметил эксперт. Риски также существенно увеличат стоимость техники. Кусков же считает, что санкции усложнят поставки в первую очередь мелким торговым посредникам. Однако и крупные розничные сети могут отказаться от продаж техники Apple из-за угрозы вторичных санкций.