Ввоз китайских смартфонов в Россию почти вернулся к докризисному уровню

Июльский показатель оказался на 77% больше, чем в предыдущем месяце, но на 29% меньше, чем в июле 2021 года. В целом, по данным Comtrade, в 2021 году Китай был крупнейшим поставщиком телефонов в Россию. Но после того, как Россия ввела войска на украинскую территорию, у ряда китайских брендов возникли проблемы с поставками. Также прекратили официальные поставки Apple и Samsung.

В связи с этим доля китайских брендов всё же начала расти. По словам представителя «Марвел-Дистрибуции», в августе в Россию регулярно поставлялись только китайские устройства. Другой источник связывает всплеск поставок китайских смартфонов в июле с «относительной стабилизацией рынка». Кроме того, начал работать отложенный спрос.