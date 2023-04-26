Вы давно его искали: обзор-сравнение Xiaomi Redmi Note 12 5G, 12 Pro и 12 Pro Plus

Вы давно его искали: обзор-сравнение Xiaomi Redmi Note 12 5G, 12 Pro и 12 Pro PlusЕсть ли смысл брать самый дорогой смартфон?
В рамках одного из выпусков на YouTube-канале Tech Spurt эксперт сравнил по характеристикам и на деле смартфоны Xiaomi Redmi Note 12 5G, 12 Pro и 12 Pro Plus. Какой выгоднее всё-таки купить?
Смартфоны Xiaomi Redmi Note 12 5G, 12 Pro и 12 Pro Plus внешне выглядят практически одинаково. Но по размеру их подбородков можно сразу понять, какое устройство самое дорогое, а какое - самое бюджетное. Кроме того Note 12 5G сделан из пластика, а версии 12 Pro и 12 Pro Plus имеют задние панели из стекла. Удобнее остальных лежит в руке обычная версия - Xiaomi Redmi Note 12.
Интерфейс вы при покупке любого из трёх смартфонов получите один и тот же. Кроме того, версии Pro и Pro Plus не позволяют расширить объём постоянной памяти, а в Note 12 вы можете установить карту памяти.
На всех трёх устройствах установлен 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц. Но Pro и Pro Plus имеют Dolby Vision в отличие от младшей модели, а Note 12 5G чуть ярче остальных (1200 нит против 900 нит).
Что касается звука, то на Redmi Note 12 5G стоит моно, тогда как на 12 Pro и 12 Pro Plus - стерео. Также на Pro и Pro Plus есть Dolby Atmos.
Xiaomi Redmi Note 12 5G оснащён процессором Snapdragon 4 Gen 1, 12 Pro и 12 Pro Plus - Dimensity 1080. И по производительности младшая модель заметно отстаёт от старших версий. Если вы любите мобильные игры, то лучше купите Xiaomi Redmi Note 12 Pro или Pro Plus.
По части автономности устройства примерно равны. Оснащены смартфоны при этом аккумулятором в 5000 мА*ч. Но чуть дольше остальных продержался из всех трёх Note 12 Pro. Заряжаются при этом устройства от зарядок мощностью 33 Вт (Note 12), 67 Вт (Note 12 Pro) и 120 Вт (Note 12 Pro Plus). Последний полностью заряжается за 20 минут.
Основные камеры у смартфонов имеют 48 МП (Note 12), 50 МП (Note 12 Pro) и 200 МП (Note 12 Pro Plus). При этом Pro-версии оснащены ещё оптической стабилизацией изображения в отличие от обычной версии.
При хорошем освещении все три устройства фотографируют хорошо. Но вот при слабом освещении 12 Pro Plus и 12 Pro оказываются заметно лучше, чем Note 12. В то же время по функциям во всех трёх случаях приложения камеры идентичны. Также версия Note 12 может записывать видео максимум в 1080p 30 к/с, а остальные смартфоны - в 4К 30 к/с.
Вывод
Xiaomi Redmi Note 12 Pro и 12 Pro Plus действительно очень похожи по характеристикам и в работе. А вот Note 12 5G во многом от них заметно отстаёт.