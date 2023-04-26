Вы давно его искали: обзор-сравнение Xiaomi Redmi Note 12 5G, 12 Pro и 12 Pro Plus

Смартфоны Xiaomi Redmi Note 12 5G, 12 Pro и 12 Pro Plus внешне выглядят практически одинаково. Но по размеру их подбородков можно сразу понять, какое устройство самое дорогое, а какое - самое бюджетное. Кроме того Note 12 5G сделан из пластика, а версии 12 Pro и 12 Pro Plus имеют задние панели из стекла. Удобнее остальных лежит в руке обычная версия - Xiaomi Redmi Note 12.

Интерфейс вы при покупке любого из трёх смартфонов получите один и тот же. Кроме того, версии Pro и Pro Plus не позволяют расширить объём постоянной памяти, а в Note 12 вы можете установить карту памяти.

На всех трёх устройствах установлен 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц. Но Pro и Pro Plus имеют Dolby Vision в отличие от младшей модели, а Note 12 5G чуть ярче остальных (1200 нит против 900 нит).

Что касается звука, то на Redmi Note 12 5G стоит моно, тогда как на 12 Pro и 12 Pro Plus - стерео. Также на Pro и Pro Plus есть Dolby Atmos.

Xiaomi Redmi Note 12 5G оснащён процессором Snapdragon 4 Gen 1, 12 Pro и 12 Pro Plus - Dimensity 1080. И по производительности младшая модель заметно отстаёт от старших версий. Если вы любите мобильные игры, то лучше купите Xiaomi Redmi Note 12 Pro или Pro Plus.