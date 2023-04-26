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14:49, 26 апреля 2023
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Вы давно его искали: обзор-сравнение Xiaomi Redmi Note 12 5G, 12 Pro и 12 Pro Plus

Есть ли смысл брать самый дорогой смартфон?

В рамках одного из выпусков на YouTube-канале Tech Spurt эксперт сравнил по характеристикам и на деле смартфоны Xiaomi Redmi Note 12 5G, 12 Pro и 12 Pro Plus. Какой выгоднее всё-таки купить?

Смартфоны Xiaomi Redmi Note 12 5G, 12 Pro и 12 Pro Plus внешне выглядят практически одинаково. Но по размеру их подбородков можно сразу понять, какое устройство самое дорогое, а какое - самое бюджетное. Кроме того Note 12 5G сделан из пластика, а версии 12 Pro и 12 Pro Plus имеют задние панели из стекла. Удобнее остальных лежит в руке обычная версия - Xiaomi Redmi Note 12.

Интерфейс вы при покупке любого из трёх смартфонов получите один и тот же. Кроме того, версии Pro и Pro Plus не позволяют расширить объём постоянной памяти, а в Note 12 вы можете установить карту памяти.

На всех трёх устройствах установлен 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц. Но Pro и Pro Plus имеют Dolby Vision в отличие от младшей модели, а Note 12 5G чуть ярче остальных (1200 нит против 900 нит).

Что касается звука, то на Redmi Note 12 5G стоит моно, тогда как на 12 Pro и 12 Pro Plus - стерео. Также на Pro и Pro Plus есть Dolby Atmos.

Xiaomi Redmi Note 12 5G оснащён процессором Snapdragon 4 Gen 1, 12 Pro и 12 Pro Plus - Dimensity 1080. И по производительности младшая модель заметно отстаёт от старших версий. Если вы любите мобильные игры, то лучше купите Xiaomi Redmi Note 12 Pro или Pro Plus.

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Фото: Tech Spurt

По части автономности устройства примерно равны. Оснащены смартфоны при этом аккумулятором в 5000 мА*ч. Но чуть дольше остальных продержался из всех трёх Note 12 Pro. Заряжаются при этом устройства от зарядок мощностью 33 Вт (Note 12), 67 Вт (Note 12 Pro) и 120 Вт (Note 12 Pro Plus). Последний полностью заряжается за 20 минут.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Tech Spurt

Основные камеры у смартфонов имеют 48 МП (Note 12), 50 МП (Note 12 Pro) и 200 МП (Note 12 Pro Plus). При этом Pro-версии оснащены ещё оптической стабилизацией изображения в отличие от обычной версии.

При хорошем освещении все три устройства фотографируют хорошо. Но вот при слабом освещении 12 Pro Plus и 12 Pro оказываются заметно лучше, чем Note 12. В то же время по функциям во всех трёх случаях приложения камеры идентичны. Также версия Note 12 может записывать видео максимум в 1080p 30 к/с, а остальные смартфоны - в 4К 30 к/с.

Вывод

Xiaomi Redmi Note 12 Pro и 12 Pro Plus действительно очень похожи по характеристикам и в работе. А вот Note 12 5G во многом от них заметно отстаёт.

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