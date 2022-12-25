Вы купили восстановленный iPhone SE 2020 на AliExpress за 15 тысяч рублей. Что вас ждёт

Вы купили восстановленный iPhone SE 2020 на AliExpress за 15 тысяч рублей. Что вас ждётИ стоит ли вообще брать такой смартфон
Допустим, вы заказали себе из Китая на Новый год восстановленный iPhone SE 2020. Вот в чём плюсы и минусы такой модели.
Фото: DimaViper
Ведущий YouTube-канала DimaViper рассказал о достоинствах и недостатках iPhone SE 2020, заказанного из Китая. Есть ли смысл его брать сейчас, в 2022 году?
На сегодняшний день iPhone SE 2020 всё ещё является актуальным устройством. Он всё ещё получает обновления, а «железо» на нём стоит от iPhone 11.
Конкретно в обзоре у эксперта была версия с 64 ГБ постоянной памяти, 3 ГБ - оперативной (и произведена она была в 2020 году). По производительности сопоставить iPhone SE 2020 можно с iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. Актуален будет он ещё примерно четыре года.
В комплекте у вас будет идти зарядка на 5 вольт (1 ампер), сразу же наклеенная на экран плёнка, кабель, наушники. Но нужно понимать, что всё это всё же не оригинальное.
Сканер отпечатка пальца работает хорошо. Что касается батареи, то она будет полностью новой (так как заменена). С кнопками регулировки громкости тоже проблем нет, как и с бесшумным режимом.
По разъёму для зарядки видно, что смартфоном уже пользовались. Нижние динамики тоже с небольшим количеством пыли.
Экран у iPhone SE 2020 обладает IPS-матрицей с частотой обновления 60 Гц.
Вспышка, фронтальная и основная камеры работают хорошо. Фронтальная имеет 7 МП, основная - 12 МП. Примеры снимков вы можете увидеть выше. Кроме того, у смартфона есть поддержка оптической стабилизации и возможность записывать видео в 4К. Правда, ночного режима здесь нет, как и широкоугольной камеры.
Также iPhone SE 2020 защищён от воды и пыли и поддерживает быструю зарядку.
Кроме того, вы сможете установить абсолютно любое приложение на этот смартфон. То есть ограничений в этом плане нет.
Из минусов устройства - плохая автономность и маленький аккумулятор. Поэтому вам, скорее всего, придётся покупать дополнительно Powerbank (внешний аккумулятор).