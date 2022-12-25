Вы купили восстановленный iPhone SE 2020 на AliExpress за 15 тысяч рублей. Что вас ждёт

Ведущий YouTube-канала DimaViper рассказал о достоинствах и недостатках iPhone SE 2020, заказанного из Китая. Есть ли смысл его брать сейчас, в 2022 году?

На сегодняшний день iPhone SE 2020 всё ещё является актуальным устройством. Он всё ещё получает обновления, а «железо» на нём стоит от iPhone 11.

Конкретно в обзоре у эксперта была версия с 64 ГБ постоянной памяти, 3 ГБ - оперативной (и произведена она была в 2020 году). По производительности сопоставить iPhone SE 2020 можно с iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. Актуален будет он ещё примерно четыре года.

В комплекте у вас будет идти зарядка на 5 вольт (1 ампер), сразу же наклеенная на экран плёнка, кабель, наушники. Но нужно понимать, что всё это всё же не оригинальное.

Сканер отпечатка пальца работает хорошо. Что касается батареи, то она будет полностью новой (так как заменена). С кнопками регулировки громкости тоже проблем нет, как и с бесшумным режимом.

По разъёму для зарядки видно, что смартфоном уже пользовались. Нижние динамики тоже с небольшим количеством пыли.

Экран у iPhone SE 2020 обладает IPS-матрицей с частотой обновления 60 Гц.