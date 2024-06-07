Вы могли про нее забыть, но HTC анонсировала выпуск нового смартфона

Пост HTC намекает на предварительные заказы и официальный анонс в 8 утра в тот же день, призывая поклонников следить за новостями на сайте htc.com.

Этот шаг является неожиданным, учитывая, что HTC продала свою команду разработчиков Android и IP Google в 2018 году за 1,1 миллиарда долларов. В то время как HTC сместила акцент на VR-гарнитуры, такие как HTC Vive, она продолжала выпускать нишевые смартфоны, включая модели, ориентированные на криптовалюты, и HTC U23 Pro, который был запущен на некоторых европейских рынках в прошлом году.

Предполагается, что HTC может выпустить преемника в более широком масштабе, возможно, HTC U24 Pro, который недавно появился в базе данных Google Play Console и оснащен чипом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3.