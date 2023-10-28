Вы можете потерять все данные со смартфона из-за глупой ошибки программистов в Android 14

Эта проблема затрагивает в первую очередь пользователей, использующих несколько профилей и делает недоступным хранилище устройства. Первоначально считалось, что проблема затрагивает Pixel 6, однако впоследствии выяснилось, что она затрагивает более широкий спектр устройств, обновившихся до Android 14, включая Pixel 6, 6a, 7, 7a, Pixel Fold и Pixel Tablet.

Сообщение о проблеме было размещено на трекере проблем Google и собрало более 350 ответов, однако ответа от Google пока не последовало. Ошибке был присвоен средний уровень приоритета, но она по-прежнему не исправлена.

Судя по всему, ошибка связана с системой пользовательских профилей Android, которая рассчитана на работу нескольких пользователей и разделение рабочих и личных профилей. Пользователи, столкнувшиеся с этой проблемой, сообщают о различных проблемах, включая зацикливание загрузки, застревание на сообщении «Pixel запускается...», невозможность сделать скриншоты или получить доступ к приложению камеры, а также повторяющиеся сбои в работе системного интерфейса и настроек. Основной профиль, как правило, самый важный, оказывается заблокированным, что делает устройство практически непригодным для использования.