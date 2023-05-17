Вы о нём даже не слышали, но это китайский игровой смартфон с камерой от Samsung Galaxy S23+ZTE Red Magic 8 Pro
Эксперт YouTube-канала «i-shoppers обзоры» рассказал о мощном смартфоне, который вас точно удивит. Особенно если вы любите мобильные игры.
В комплекте с игровым ZTE Red Magic 8 Pro идёт чехол, скрепка для открытия лотка для сим-карт, краткое руководство пользователя, зарядка на 65 Вт, кабель. Это смартфон внешне чем-то напоминает Galaxy S23 Ultra, но углы не закруглённые, а плоские. Есть у него также разъём для наушников, сенсорные триггеры.
Если вы ищете смартфон на каждый день, то ZTE Red Magic 8 Pro вам может не подойти. Он довольно большой сам по себе и довольно тяжёлый.
Экран у ZTE Red Magic 8 Pro имеет частоту развёртки 120 Гц. Запас яркости у него достаточный, и при дневном освещении на улице вы сможете им пользоваться без проблем. Несмотря на опцию уменьшения мерцания, ШИМ у смартфона не становится меньше.
Но сильными сторонами Red Magic 8 Pro являются производительность и система охлаждения. Аппарат работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 и показывает отличные результаты в тестах. Варианты памяти у этого смартфона включают 12/256 ГБ и 16/512 ГБ. Максимальная температура даже с отключенной системой охлаждения под нагрузкой составляла 46 градусов.
Что касается игр, то вы сможете запускать любые проекты на максимальных настройках. Но у вас будет больше разных фишек, предназначенных именно для игроманов. Для игр этот аппарат подойдёт идеально. Тем не менее полноценных стереодинамиков у него нет: верхний динамик по сравнению с основным (нижним) менее качественный, хотя запас громкости серьёзный.
Основная камера в Red Magic 8 Pro основана на 50 Мп сенсоре Samsung GN5 со светосилой f/1.88. Правда, без оптической стабилизации. Такой же сенсор, но уже с оптостабом установлен в качестве основной камеры в Samsung Galaxy S22, S22+, S23 и S23+.
Также аппарат оснащён сверхшириком в 8 МП и макромодулем в 2 МП. Фронтальная камера спрятана под экраном, и эта технология ухудшает качество фото с этого объектива.
Эксперт сравнил Red Magic с Xiaomi 13 Lite по качеству фото. И по детализации дневные снимки на широкоугольную камеру однозначно получаются лучше на Xiaomi. Но при максимально хорошем освещении на основную камеру фотографии на обоих смартфонах получаются практически одинаковыми. То есть обычному пользователю подобных камер будет более чем достаточно. Очень близко всё выходит по качеству и в ночном режиме.
Что интересно, видео вы можете записывать максимум в 8К (но стабилизации в этом режиме всё равно нет). Однако на широкоугольную камеру снимать видео нельзя - только на основную.
Батарея у Red Magic 8 Pro имеет ёмкость на 6000 мА*ч, держит заряд хорошо. Смартфон продержался более 22 часов при воспроизведении видео на YouTube в 1080p на яркости 50%. До 100% с нуля заряжается аппарат за 40 минут.
Вывод
ZTE Red Magic 8 Pro - это вариант всё-таки не для всех. Однако в сравнении с игровыми смартфонами он хорош.