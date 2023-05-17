Вы о нём даже не слышали, но это китайский игровой смартфон с камерой от Samsung Galaxy S23+

В комплекте с игровым ZTE Red Magic 8 Pro идёт чехол, скрепка для открытия лотка для сим-карт, краткое руководство пользователя, зарядка на 65 Вт, кабель. Это смартфон внешне чем-то напоминает Galaxy S23 Ultra, но углы не закруглённые, а плоские. Есть у него также разъём для наушников, сенсорные триггеры.

Если вы ищете смартфон на каждый день, то ZTE Red Magic 8 Pro вам может не подойти. Он довольно большой сам по себе и довольно тяжёлый.

Экран у ZTE Red Magic 8 Pro имеет частоту развёртки 120 Гц. Запас яркости у него достаточный, и при дневном освещении на улице вы сможете им пользоваться без проблем. Несмотря на опцию уменьшения мерцания, ШИМ у смартфона не становится меньше.

Но сильными сторонами Red Magic 8 Pro являются производительность и система охлаждения. Аппарат работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 и показывает отличные результаты в тестах. Варианты памяти у этого смартфона включают 12/256 ГБ и 16/512 ГБ. Максимальная температура даже с отключенной системой охлаждения под нагрузкой составляла 46 градусов.

Что касается игр, то вы сможете запускать любые проекты на максимальных настройках. Но у вас будет больше разных фишек, предназначенных именно для игроманов. Для игр этот аппарат подойдёт идеально. Тем не менее полноценных стереодинамиков у него нет: верхний динамик по сравнению с основным (нижним) менее качественный, хотя запас громкости серьёзный.