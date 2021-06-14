Вы только не смейтесь, но Huawei опять перенесла презентацию флагманских смартфонов серии P50

Вы только не смейтесь, но Huawei опять перенесла презентацию флагманских смартфонов серии P50Никогда такого не было, и вот опять
Полномасштабные проблемы с запуском новых смартфонов начались для Huawei ещё осенью 2020 года, когда компании пришлось закупать процессоры для телефонов впрок, и даже в этих условиях ноябрьские флагманы Huawei Mate 40/Mate 40 Pro вышли малым тиражом, после чего полностью исчезли из продажи.
По многолетней традиции, следующий флагманский смартфон Huawei должна была выпустить в феврале. Но, вопреки многочисленным слухам и утечкам, серия флагманов Huawei P50 не вышла в намеченный срок. После этого компания несколько раз откладывала презентацию, последнее заявление звучало в стиле «летом точно выпустим», но, судя по новейшим утечкам, дебют смартфонов отложили до сентября.
Напомним, согласно новейшей информации, компания готовит к выходу как минимум смартфоны моделей P50 и P50 Pro. Причём P50 Pro получит новейший датчик камеры Sony IMX800 рекордного размера в один дюйм для качественной стабилизации видео и выдающейся ночной фотосъёмки.
Известно, что младший смартфон серии, P50 впервые в истории линейки понизят в звании. Он придёт на смену «бюджетника с дизайном флагмана» P40 Lite и получит рядовой OLED-дисплей с разрешением Full HD+, а также стереодинамики.
Прочие подробности о смартфонах не известны, за исключением того, что на борту будет фирменная система HarmonyOS с поддержкой приложений Android, и точно не будет Google-сервисов (санкции США по-прежнему не позволяют Huawei возобновить сотрудничество с Google).