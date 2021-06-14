Вы только не смейтесь, но Huawei опять перенесла презентацию флагманских смартфонов серии P50

Напомним, согласно новейшей информации, компания готовит к выходу как минимум смартфоны моделей P50 и P50 Pro. Причём P50 Pro получит новейший датчик камеры Sony IMX800 рекордного размера в один дюйм для качественной стабилизации видео и выдающейся ночной фотосъёмки.

Известно, что младший смартфон серии, P50 впервые в истории линейки понизят в звании. Он придёт на смену «бюджетника с дизайном флагмана» P40 Lite и получит рядовой OLED-дисплей с разрешением Full HD+, а также стереодинамики.

Прочие подробности о смартфонах не известны, за исключением того, что на борту будет фирменная система HarmonyOS с поддержкой приложений Android, и точно не будет Google-сервисов (санкции США по-прежнему не позволяют Huawei возобновить сотрудничество с Google).