Вы уже можете оценить качество камеры смартфона Huawei P60 Pro: появились первые фото

Вы уже можете оценить качество камеры смартфона Huawei P60 Pro: появились первые фотоСделаны на перископ
Уже скоро должна выйти новая серия флагманских смартфонов Huawei P60. Теперь руководитель компании поделился некоторыми образцами фотографий, сделанных на старшую модель линейки.
Фото: Gizmochina
По словам известного информатора Digital Chat Station, топовая модель P60 Pro будет иметь цветную RYYB-матрицу в объективе перископа. Для тех, кто не знает, такая линза складывается в корпусе смартфона и обеспечивает улучшенный оптический зум без потери качества изображения.
Обычно камеры поставляются с цветовой матрицей RGB (состоящей из одного красного, двух зелёных и одного синего), а цветовая матрица RYYB заменяет два зелёных пикселя на жёлтые. Впервые это было использовано Huawei в модели P30 Pro для улучшения восприятия света.
Huawei
Huawei
Эти фото сделаны именно на перископ Huawei P60 Pro.