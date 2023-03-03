Телефоны
15:07, 03 марта 2023
1 мин.

Вы уже можете оценить качество камеры смартфона Huawei P60 Pro: появились первые фото

Сделаны на перископ

Уже скоро должна выйти новая серия флагманских смартфонов Huawei P60. Теперь руководитель компании поделился некоторыми образцами фотографий, сделанных на старшую модель линейки.

Вы уже можете оценить качество камеры смартфона Huawei P60 Pro: появились первые фото

Фото: Gizmochina

По словам известного информатора Digital Chat Station, топовая модель P60 Pro будет иметь цветную RYYB-матрицу в объективе перископа. Для тех, кто не знает, такая линза складывается в корпусе смартфона и обеспечивает улучшенный оптический зум без потери качества изображения.

Обычно камеры поставляются с цветовой матрицей RGB (состоящей из одного красного, двух зелёных и одного синего), а цветовая матрица RYYB заменяет два зелёных пикселя на жёлтые. Впервые это было использовано Huawei в модели P30 Pro для улучшения восприятия света.

Вы уже можете оценить качество камеры смартфона Huawei P60 Pro: появились первые фото

Huawei

Вы уже можете оценить качество камеры смартфона Huawei P60 Pro: появились первые фото

Huawei

Эти фото сделаны именно на перископ Huawei P60 Pro.

Новости партнеров
Новости партнеров