Вы уже можете оценить качество камеры смартфона Huawei P60 Pro: появились первые фото

По словам известного информатора Digital Chat Station, топовая модель P60 Pro будет иметь цветную RYYB-матрицу в объективе перископа. Для тех, кто не знает, такая линза складывается в корпусе смартфона и обеспечивает улучшенный оптический зум без потери качества изображения.

Обычно камеры поставляются с цветовой матрицей RGB (состоящей из одного красного, двух зелёных и одного синего), а цветовая матрица RYYB заменяет два зелёных пикселя на жёлтые. Впервые это было использовано Huawei в модели P30 Pro для улучшения восприятия света.