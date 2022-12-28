Вы ведь не ожидали успеха? Гибкий Samsung Galaxy Z Flip 4 получил 4 балла из 10 за ремонтопригодность

Вы ведь не ожидали успеха? Гибкий Samsung Galaxy Z Flip 4 получил 4 балла из 10 за ремонтопригодностьПоэтому его лучше не брать
Сотрудник сервисного центра оценил смартфон Samsung Galaxy Z Flip 4 по ремонтопригодности. И по этому параметру его точно нельзя назвать лучшим.
Фото: Techradar
Ведущий YouTube-канала PBKreviews полностью разобрал гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Flip 4 и выяснил, насколько легко его будет починить. Прежде всего, нужно учитывать, что вам придётся отдельно откручивать винтики и убирать запчасти из каждой половины смартфона. Кроме того, батарея у него тоже разделена на две части.
Для замены экрана вам придётся быть очень аккуратными. Всё дело в том, что существует большой риск повреждения дисплея при ремонте.
В целом Samsung Galaxy Z Flip 4 получил 4 балла из 10 возможность. Из них - 1 из 2 баллов за внутреннее расположение элементов и время ремонта, 1 из 2 баллов - за простоту нахождения всех запчастей, 0,5 балла из 2 - за простоту замены экрана, 0,5 балла из 2 - за простоту замены батареи, 1 балл из 2 - за простоту замены остальных деталей.
Что касается ремонтопригодности других смартфонов Samsung, то у других моделей результаты были самыми разными. Например, у Galaxy M23 5G было 6 баллов из 10, у Galaxy A03 - 6,5 балла из 10, у Galaxy A73 5G - 8 баллов из 10. Всё это вы можете увидеть на видео YouTube-канала PBKreviews.