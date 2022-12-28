Вы ведь не ожидали успеха? Гибкий Samsung Galaxy Z Flip 4 получил 4 балла из 10 за ремонтопригодность

Ведущий YouTube-канала PBKreviews полностью разобрал гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Flip 4 и выяснил, насколько легко его будет починить. Прежде всего, нужно учитывать, что вам придётся отдельно откручивать винтики и убирать запчасти из каждой половины смартфона. Кроме того, батарея у него тоже разделена на две части.

Для замены экрана вам придётся быть очень аккуратными. Всё дело в том, что существует большой риск повреждения дисплея при ремонте.