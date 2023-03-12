Вы все этого ждали: сравнение Xiaomi Redmi Note 12 Pro и Realme 10 Pro Plus

Вы все этого ждали: сравнение Xiaomi Redmi Note 12 Pro и Realme 10 Pro PlusКакой из них лучше покупать сейчас?
На YouTube-канале TecworkZ эксперты сравнили по характеристикам и в работе новые смартфоны Realme 10 Pro Plus и Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Они во многом схожи, но какой всё-таки лучше?
Фото: TecworkZ
Xiaomi Redmi Note 12 Pro и Realme 10 Pro Plus довольно похожи по характеристикам и по цене. Но какой всё-таки лучше?
Если говорить о материалах корпуса, то предпочтительнее выбирать Redmi Note 12 Pro, поскольку задняя панель у него сделана из стекла (у Realme - из пластика). Кроме того, Xiaomi имеет защиту по стандарту IP53.
Экраны в обоих случаях - 6,7-дюймовые. Оба они имеют разрешение Full HD+, поддерживают HDR 10+, а их частота обновления равняется 120 Гц. При этом у Redmi есть динамическая частота обновления, то есть вы можете её выбирать самостоятельно. У него выше и пиковая яркость: 900 нит против 800 нит у Realme. В целом дисплеи у этих смартфонов - отличные.
Сканер отпечатка пальцев у Realme встроен в экран, у Xiaomi Redmi - в клавишу блокировки. Работает значительно быстрее разблокировка у Xiaomi.
Кроме того, у Realme уже нет разъёма для наушников в отличие от Xiaomi. А ещё Redmi Note 12 Pro оснащён ИК-портом.
Что касается звука, то в обоих случаях стоят стереодинамики. В целом впечатления от звучания лучше остаются после Xiaomi.
На обоих смартфонах стоит процессор Dimensity 1080 (6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ постоянной памяти). Объём аккумулятора у устройств тоже одинаковый: 5000 мА*ч.
На данный момент Xiaomi Redmi Note 12 Pro работает на Android 12, тогда как Realme - на Android 13. Получается, что первый в течение двух лет обслуживания будет обновляться максимум до Android 14, а второй - до Android 15.
С результатами тестирования процессоров Redmi Note 12 Pro и Realme 10 Pro Plus вы можете ознакомиться выше.
Realme и Xiaomi имеют три объектива на задней панели. У Realme 10 Pro Plus это основная камера в 108 МП, сверхширик в 8 МП и макрообъектив в 2 МП, у Redmi Note 12 Pro - объективы в 50 МП, 8 МП и 2 МП соответственно. Фотографии на основную камеру получаются обычно чуть насыщеннее на Realme, но иногда в этом плане лидирует Xiaomi. Динамический диапазон тоже лучше на Realme, лучше он справляется и с портретными фото. Примеры снимков - выше.
Оба смартфона могут записывать видео с максимальным разрешением 4К 30 к/с. Но вот стабилизации в этом разрешении у них нет совсем. В целом более стабильная и плавная картинка выходит на Redmi. В 1080p 30 к/с видео тоже лучше оказывается у Xiaomi.
Заряд чуть дольше из двух смартфонов держит Redmi Note 12 Pro. При стандартном пользовании у Xiaomi выходит примерно 8 часов экрана, у Realme - около 7 часов экрана. Оба аппарата идут в комплекте с зарядкой мощностью 67 Вт. Заряжаются они оба примерно за 1 час.
Вывод
Realme 10 Pro Plus будет хорошим выбором, если для вас важен внешний вид смартфона и эргономика. В то же время он по другим параметрам всё-таки уступает Xiaomi Redmi Note 12 Pro.