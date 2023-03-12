Вы все этого ждали: сравнение Xiaomi Redmi Note 12 Pro и Realme 10 Pro Plus

Xiaomi Redmi Note 12 Pro и Realme 10 Pro Plus довольно похожи по характеристикам и по цене. Но какой всё-таки лучше?

Если говорить о материалах корпуса, то предпочтительнее выбирать Redmi Note 12 Pro, поскольку задняя панель у него сделана из стекла (у Realme - из пластика). Кроме того, Xiaomi имеет защиту по стандарту IP53.

Экраны в обоих случаях - 6,7-дюймовые. Оба они имеют разрешение Full HD+, поддерживают HDR 10+, а их частота обновления равняется 120 Гц. При этом у Redmi есть динамическая частота обновления, то есть вы можете её выбирать самостоятельно. У него выше и пиковая яркость: 900 нит против 800 нит у Realme. В целом дисплеи у этих смартфонов - отличные.

Сканер отпечатка пальцев у Realme встроен в экран, у Xiaomi Redmi - в клавишу блокировки. Работает значительно быстрее разблокировка у Xiaomi.

Кроме того, у Realme уже нет разъёма для наушников в отличие от Xiaomi. А ещё Redmi Note 12 Pro оснащён ИК-портом.

Что касается звука, то в обоих случаях стоят стереодинамики. В целом впечатления от звучания лучше остаются после Xiaomi.