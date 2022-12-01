Вы захотели хороший бюджетный смартфон: Realme 9 или Xiaomi Redmi Note 11S?

В реальности быстрее запускается Realme 9: ему потребовалось на это 40 секунд, Redmi Note 11S - 1,5 минуты. Что касается приложений, то скорость запуска у смартфонов примерно одинаковая, но чуть быстрее загрузил Genshin Impact всё-таки Realme.

В среднем в Genshin Impact на низких настройках вы сможете получить 25-30 к/с. При этом у Redmi чаще встречаются просадки - до 8 к/с.

Заряд дольше держит при этом Realme, но ненамного. Хватает его на 10 часов 33 минуты, тогда как Redmi - на 9 часов 12 минут. Ёмкость аккумулятора в обоих случаях одинаковая: 5000 мА*ч, за 30 минут заряжаются устройства до 51 % (Redmi) и 55 % (Realme).

Также Redmi в отличие от Realme не поддерживает NFC.

Камеры имеют одинаковые характеристики. Однако на деле лучше фотографирует и записывает видео Realme. В целом же различия между Redmi и Realme заключаются по большей части в обработке света (примеры снимков - ниже).