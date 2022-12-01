Вы захотели хороший бюджетный смартфон: Realme 9 или Xiaomi Redmi Note 11S?Какой из них стоит заказать из Китая?
Ведущий YouTube-канала «Не шарю!» сравнил в работе и по характеристикам Xiaomi Redmi Note 11S и Realme 9. Хотя стоят оба недорого, один из них всё же чуть лучше.
Фото: Не шарю!
Представим, что вам нужно срочно купить недорогой, но качественный смартфон на Android. Например, это может быть что-то из Xiaomi Redmi Note 11S или Realme 9. Но какой из них действительно стоит своих денег?
Ниже вы можете ознакомиться с основными характеристиками этих устройств.
В комплекте с каждым смартфоном вы получаете силиконовый чехол, а также блок питания в 33 Вт и кабель. Естественно, материал корпуса в обоих случаях - пластик. По габаритам устройства почти одинаковые, по экрану тоже (расхождения небольшие есть, но на деле вы вряд ли их заметите).
Работают Realme 9 и Redmi Note 11S на разных процессорах. На первом стоит Snapdragon 680 (6/8 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ постоянной памяти), на втором - MediaTek Helio G96 (6/8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ постоянной памяти). Результаты тестирования вы можете увидеть ниже. В целом Note 11S хоть и набирает больше баллов в AnTuTu, нагревается сильнее и тратит больше заряда. К тому же он менее стабилен, чем Snapdragon 680.
В реальности быстрее запускается Realme 9: ему потребовалось на это 40 секунд, Redmi Note 11S - 1,5 минуты. Что касается приложений, то скорость запуска у смартфонов примерно одинаковая, но чуть быстрее загрузил Genshin Impact всё-таки Realme.
В среднем в Genshin Impact на низких настройках вы сможете получить 25-30 к/с. При этом у Redmi чаще встречаются просадки - до 8 к/с.
Заряд дольше держит при этом Realme, но ненамного. Хватает его на 10 часов 33 минуты, тогда как Redmi - на 9 часов 12 минут. Ёмкость аккумулятора в обоих случаях одинаковая: 5000 мА*ч, за 30 минут заряжаются устройства до 51 % (Redmi) и 55 % (Realme).
Также Redmi в отличие от Realme не поддерживает NFC.
Камеры имеют одинаковые характеристики. Однако на деле лучше фотографирует и записывает видео Realme. В целом же различия между Redmi и Realme заключаются по большей части в обработке света (примеры снимков - ниже).
Вывод
Xiaomi Redmi Note 11S быстрее запускает некоторые приложения, чем Realme. Однако в целом в играх, в плане автономности и камеры лучше показывает себя Realme.