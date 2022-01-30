Выбираем дешёвый смартфон Samsung: Galaxy A03 или A03s?

Зарядка, разблокировка. У A03s есть сканер отпечатка, а вот A03 разблокировать возможно лишь по лицу либо через пароль. Кроме того, A03s заряжается через USB-кабель, A03 - при помощи micro USB.

В целом специалист отметил, что при выборе между этими двумя устройствами нужно отталкиваться от своих потребностей. То есть необходимо для себя определить, что важнее: какой конкретно процессор, камеры, разъём для зарядки.