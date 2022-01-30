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Выбираем дешёвый смартфон Samsung: Galaxy A03 или A03s?Эксперт объяснил, в чём между ними разница
Существуют две версии аппарата Samsung Galaxy A03: обычная (собственно A03) и A03s. На YouTube-канале «Нудный Обзорщик» выяснили, чем они отличаются.
В рамках обзора ведущий канала «Нудный Обзорщик» на YouTube рассмотрел модели Samsung Galaxy A03 и Samsung Galaxy A03s. По стоимости разница между ними - примерно тысяча рублей.
- Память и внешний вид. Смартфоны имеют два варианта комплектации: 4/64 ГБ и 3/32 ГБ. Также A03s продаётся в чёрном, синем и белом цвете, A03 - синем, красном, чёрном. Материал задней крышки - пластик, на нём, скорее всего, царапины заметны не будут.
- Камеры. A03 имеет два модуля камеры (не считая фронтальной), A03s - три. Вместе с тем основная камера у обычной версии - всего 12 МП, в то время как у A03s - 48 МП. С точки зрения качества фотографий эксперт отмечает следующее: если фото сделано при нормальном освещении, то снимки будут относительно неплохими, а вот вечером и ночью всё будет гораздо хуже.
Примеры фото - ниже.
- Экран. По характеристикам дисплеи смартфонов идентичны. Различие только в ощущениях в процессе использования. Так, у более дешёвой модели как будто нет покрытия в отличие от A03s.
- Производительность. A03s оснащён процессором MediaTek Helio P35, A03 - Unisoc Tiger T606. При повседневном использовании смартфонов разница не заметна: оба аппарата могут подрагивать при нагрузках, но в целом для бюджетных телефонов это некритично. Что касается результатов тестов, то A03s сильно уступает конкуренту.
- Зарядка, разблокировка. У A03s есть сканер отпечатка, а вот A03 разблокировать возможно лишь по лицу либо через пароль. Кроме того, A03s заряжается через USB-кабель, A03 - при помощи micro USB.
В целом специалист отметил, что при выборе между этими двумя устройствами нужно отталкиваться от своих потребностей. То есть необходимо для себя определить, что важнее: какой конкретно процессор, камеры, разъём для зарядки.
Источник: Нудный Обзорщик