Выбираем крутой Samsung среднего уровня: S23 FE, A55 или A54?

Ёмкость аккумулятора у А54 и А55 составляет 5000 мАч, у S23 FE — 4500 мАч. Хуже остальных по автономности оказывается S23 FE (хватит на день или меньше), далее идёт А54 (хватит примерно на один день) и А55 (живёт на 15−20% дольше, чем А54).

У всех трёх смартфонов отличная фронтальная камера. Она может записывать видео в 4К 30 к/с, а у S23 FE — ещё и в 4К 60 к/с. Основная камера во всех трёх случаях имеет разрешение 50 МП с оптической стабилизацией, ультраширик у всех на 12 МП. Есть также макро у А54 и А55 на 5 МП, а у S23 FE вместо неё — телефотообъектив на 8 МП. При хороших условиях освещения все три устройства фотографируют очень близко. В более сложных условиях лидирует, естественно, S23 FE. То же самое касается видеовозможностей.

Звук однозначно лучше на S23 FE, а смартфоны А54 и А55 в этом плане примерно одинаковые.

Выводы

Samsung Galaxy A54 и A55 — два очень близких по характеристикам смартфона. В целом версия А55 чуть получше будет, чем А54. Смартфон Galaxy S23 FE — один из лучших вариантов сбалансированного устройства от Samsung. И он однозначно лучше, чем А54 и А55.