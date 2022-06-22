Выбираем новый смартфон за 20 тысяч рублей: Realme 9 Pro или Xiaomi Poco X4 Pro 5G?

На Xiaomi Poco X4 Pro 5G и Realme 9 Pro установлен один и тот же процессор. Но какой из смартфонов показывает себя в работе лучше? Несмотря на то что по характеристикам лидером оказывается Poco, в действительности он временами глючит: может зависать при фотосъёмке, у него может пропадать звук. Когда же аппарат разряжается до 8 процентов, он отключает звук, навигацию и разные приложения.

Комплектация у смартфонов идентичная. Это силиконовый чехол, провод, блок зарядки (у Poco - на 67 Вт, у Realme - на 33 Вт). За 15 минут Xiaomi заряжается на 37 процентов, а вот Realme 9 Pro - только на 28 процентов, за полчаса заряд будет составлять 71 процент и 50 процентов соответственно. Материал задней панели у Poco - стекло, у Realme же - пластик.

Экраны у устройств немного различаются. Realme 9 Pro оснащён IPS-матрицей с диагональю 6,6 дюйма, разрешением 1080 x 2412 и максимальной яркостью 600 нит. Что касается Xiaomi, то у него стоит AMOLED-матрица, которая имеет диагональ 6,67 дюйма, максимальную яркость 700 нит и разрешение 1080 x 2400. Другие характеристики вы можете увидеть на изображениях ниже.

Как уже говорилось, процессор стоит в обоих случаях один и тот же - Snapdragon 695. Отличаются в этом плане смартфоны только версией операционной системы (на Poco - Android 11, на Realme - Android 12), оболочкой и объёмом оперативной памяти (есть версии Poco с 6 и 8 ГБ, а у Realme - только с 8 ГБ).

В тестах Realme показывает себя чуть лучше Xiaomi. Но эта разница несущественна. С замерами вы можете ознакомиться ниже.