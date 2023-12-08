Выбираем смартфон за 30 тысяч рублей: Xiaomi Poco X5 Pro против Honor 90

Honor 90 в отличие от Xiaomi Poco X5 Pro имеет очень тонкие рамки вокруг экрана. Внешне устройства похожи, однако Xiaomi имеет ещё и разъём для наушников и стереодинамики. Всего этого нет у Honor.

Xiaomi Poco X5 Pro оснащён AMOLED-экраном с диагональю 6,7 дюйма, а вот у Honor матрица IPS. Разрешение одинаковое в обоих случаях - Full HD.

На Xiаomi стоит Snapdragon 778, тогда как на Honor - Dimensity 6020. По скорости работы в целом чуть лучше оказывается Honor 90.