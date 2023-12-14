Выбираете iPhone из-за камер? Держите краткий разбор камер серии iPhone 15

iPhone 15 может похвастаться основной камерой с разрешением 48 Мп и вычислительными технологиями устройства, который улучшают все кадры автоматически, такими как SmartHDR. Нужен 2-кратный зум? iPhone 15 справится с этим, предлагая качество, сравнимое с моделями Pro. Хотите снимать больше в ограниченном пространстве? Сверхширокоугольный объектив с 0,5-кратным зумом поможет.

Переходите на iPhone 15 Pro? Вас ждут более совершенная матрица, улучшенная оптическая стабилизация и 3-кратный зум-объектив. Это отличный выбор для ночных портретных фотографий, форматом ProRAW и режимом макросъемки. Для максимального приближения есть iPhone 15 Pro Max с 5-кратным телеобъективом.

Независимо от того, делаете ли вы снимки повседневной жизни или погружаетесь в профессиональную работу по созданию контента, в руководстве описаны возможности камер каждого iPhone, подробнее с ним вы можете ознакомиться в источнике, либо по ссылке.