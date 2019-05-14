Выдвижная селфи-камера нового флагмана OnePlus прошла проверку падением

Автор канала Зак Нельсон (Zach Nelson) испытывал синюю версию устройства. Блогер, по традиции, начал с теста на устойчивость к царапинам. Повреждения на экране стали видны после воздействия материалами с твёрдостью от 6-го уровня по шкале Мооса. Это абсолютно нормальный и даже посредственный результат для современных смартфонов. Нельсон также поцарапал фронтальную камеру, но она держалась достойно, а повредилось только пластиковое покрытие.

Интереснее всего была проверка автоматического закрытия выдвижной фронталки при падении смартфона. Блогер протестировал функцию, и она сработала. Это значит, что хрупкий модуль не пострадает, если вы случайно выроните телефон из рук.