Выглядит как буква Z: Huawei запатентовала тройной складной смартфон

Извращения или инновации?

Huawei подала патент на смартфон со складывающимся втрое дисплеем, намекая на новый форм-фактор, который появится, если верить слухам, в этом году. Хотя официальная дата релиза остается под секретом, эта утечка патента позволяет взглянуть на дизайн устройства.