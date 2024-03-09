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Телефоны
Опубликовано 09 марта 2024, 03:00
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Выход Huawei P70 перенесли на апрель

Всего на месяц
Любителям китайских смартфонов, с нетерпением ожидающим выхода Huawei P70, придется подождать еще немного. Первоначальные слухи указывали на мартовский релиз в Китае, но, судя по инсайдам, запуск откладывается, и новое окно запуска назначено на конец апреля.

Изначально предполагалось, что это связано с проблемами в цепочке поставок, но известный источник на Weibo развенчал эту теорию. По всей видимости, задержка связана с более сложным сценарием. У Huawei очень насыщенный график презентаций, в котором наряду с P70 за внимание будут бороться сразу несколько продуктов. В этом месяце компания все же проведет мероприятие, но оно будет посвящено другим устройствам и решениям.

Слухи указывают на мощную систему камер, включающую 50-Мп основной сенсор с переменной апертурой, а также 50-Мп сверхширокоугольный объектив и 50-Мп телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом. Дисплей, как ожидается, будет большим, 6,7-дюймовым 1,5K OLED-панелью, питаемой аккумулятором емкостью 5 000 мАч. По данным инсайдеров, сердцем устройства станет процессор Kirin 9010 SoC.

Источник:GSMArena
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Huawei
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#смартфон
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#Китай