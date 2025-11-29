Выходящий в 2026 году смартфон Motorola оказался не той моделью, что ждали

Это, как пишут СМИ, подтверждается и более ранними данными. Такие же синий и кремовый цвета корпуса появлялись в рекламных материалах для серии G Power ещё в мае. Судя по изображениям, дизайн нового телефона почти не изменится.

Он сохранит привычный внешний вид с плоскими боковинами и узнаваемой задней панелью. Самое заметное обновление — это новые цветовые варианты.

Ожидается, что Motorola представит новый Moto G Power в начале 2026 года. Пока неизвестно, улучшит ли компания характеристики телефона.