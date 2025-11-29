Выходящий в 2026 году смартфон Motorola оказался не той моделью, что ждали

Опубликовано 29 ноября 2025, 16:301 мин.
Выходящий в 2026 году смартфон Motorola оказался не той моделью, что ждалиНо и он не так плох
Недавно в интернете появились изображения смартфона, который все приняли за будущий Moto G Stylus (2026). Однако известный инсайдер Эван Бласс сообщил, что на самом деле это модель Moto G Power (2026) — преемник телефона, который модели 2025 года.
© Соцсети
Это, как пишут СМИ, подтверждается и более ранними данными. Такие же синий и кремовый цвета корпуса появлялись в рекламных материалах для серии G Power ещё в мае. Судя по изображениям, дизайн нового телефона почти не изменится.
Он сохранит привычный внешний вид с плоскими боковинами и узнаваемой задней панелью. Самое заметное обновление — это новые цветовые варианты.
Ожидается, что Motorola представит новый Moto G Power в начале 2026 года. Пока неизвестно, улучшит ли компания характеристики телефона.