Выпущен Android-смартфон с классической клавиатурой BlackBerry

Смартфон получил 3,1-дюймовый ЖК-дисплей, который чуть меньше, чем в BlackBerry Classic. Его разрешение составляет 716 x 720 пикселей. Titan Pocket нельзя назвать мощным телефоном. Он оснащён процессором MediaTek P70, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища. Питает его аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Толщина корпуса устройства составляет 16,8 мм. У аппарата даже есть одна камера на 16 Мп. Имеется и модуль NFC для бесконтактной оплат, и поддержка 4G.

Устройство на 31% меньше классического Titan. Клавиатура в нём поддерживает функции скроллинга, что может быть удобно.

Цены на Titan Pocket начинаются со $159.