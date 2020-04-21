Выпущен антибактериальный чехол для нового флагманского смартфона Honor

Специально для новых смартфонов выпустили уникальный аксессуар. Это антибактериальный и благоприятный для кожи защитный чехол.

На стадии краудфандинга сейчас аксессуар предлагается за $7, его цена без скидки будет равна $8,3. Компания также проводит конкурс для всех участников краудфандинговой кампании.

Чехол для Honor 30 представлен в трёх цветах: чёрный, фиолетовый и зелёный. Как именно реализована антибактериальная защита в аксессуаре, не сообщается.

Стоит отметить, что, согласно пресс-релизу Honor, в России презентация флагманской линейки смартфонов Honor 30 запланирована на конец мая. Тогда же станут известны актуальные для страны цены.