Выпущен игрушечный разноцветный телефон для взрослых

Fisher-Price сделала игрушечный телефон настоящим. У него сохранился тот же разноцветный вид и глаза, которые ходят туда-сюда. Однако теперь по нему правда можно разговаривать.

Телефон вышел в ограниченном количестве по цене в $60 на Best Buy. Chatter Telephone с помощью Bluetooth синхронизируется с устройством iOS и Android. Аппарат повторяет каждый набираемый пользователем номер и даёт звуковое подтверждение того, что всё было набрано правильно. Есть у телефона и динамик, который позволяет совершать звонки в режиме громкой связи. Телефон проработает до девяти часов в режиме разговора на одном заряде аккумулятора.