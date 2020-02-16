Выпущен инструмент для доступа к файловой системе всех новых моделей iPhone

Представлена была уже четвёртая версия инструмента — Unc0ver 4.0. Она позволяет взломать следующие смартфоны: iPhone XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Работает утилита на версиях iOS не ниже 13. Более старые модели iPhone Unc0ver 4.0 не поддерживает. По сути, инструмент работает только с чипами A12 и A13.

Из-за того, что это первый релиз утилиты, возможен ряд проблем после её использования. Многие пользователи, например, отметили, что не могли загрузить приложения. У некоторых наблюдались сбои процесса джейлбрейка и системные сбои. Тем не менее, скачать инструмент и опробовать его можно по этой ссылке.