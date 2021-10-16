Выпущен новый смартфон на Linux с защитой от слежки

Это не первый Linux-смартфон Pine64. Оригинальный PinePhone вышел в 2020 году и оказался популярен. Внутри новинки находится шестиядерный процессор Rockchip RK3399S, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и 128 ГБ флеш-памяти. Есть у смартфона и 13-Мп основная камера, а также фронтальная на 5 Мп. Устройство оснащено шестидюймовым экраном.

Ещё у PinePhone Pro есть ряд аппаратных переключателей, которые позволяют выключить камеру, микрофон, чипы Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.1, разъём для наушников и модем LTE с GPS.

Устройство будет продаваться за $399.