Выпущен новый защищённый смартфон с монструозной батареей

У аппарата есть четверная камера с главным датчиком на 50 Мп, ультраширокоугольным модулем, датчиком глубины на 2 Мп и камерой ночного видения. Селфи-камера тут представлена 16-Мп модулем. В основе Blackview BV8800 лежит процессор MediaTek Helio P25. Толщина корпуса устройства с массивной батареей достигает 17,7 мм. Есть поддержка быстрой 33-Вт зарядки.