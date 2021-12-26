Выпущен новый защищённый смартфон с монструозной батареей

Телефоны
Сегодня в 14:48
1 мин.
Выпущен новый защищённый смартфон с монструозной батареейОт Blackview
Blackview без лишнего шума представила новый защищённый смартфон BV8800. Он отличается высокой частотой обновления экрана, камерой на 50 Мп и огромной батареей ёмкостью 8380 мАч.
Blackview BV8800 оценён в $300 за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Смартфон оснащён 6,58-дюймовым экраном разрешением FullHD и частотой обновления 90 Гц.
У аппарата есть четверная камера с главным датчиком на 50 Мп, ультраширокоугольным модулем, датчиком глубины на 2 Мп и камерой ночного видения. Селфи-камера тут представлена 16-Мп модулем. В основе Blackview BV8800 лежит процессор MediaTek Helio P25. Толщина корпуса устройства с массивной батареей достигает 17,7 мм. Есть поддержка быстрой 33-Вт зарядки.
Источник: Gizmochina