Выпущен первый в мире 5G-смартфон с физической клавиатурой

Диагональ AMOLED-экрана Astro Slide 5G составляет 6,39 дюйма, а разрешение — FHD+. На борту смартфона имеется 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Есть и слот для карты microSD. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 10 Ватт.

Astro Slide 5G начнут поставлять покупателям в июне 2021 года с Android 11 из коробки по цене около $699.