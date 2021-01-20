Выпущен первый в мире 5G-смартфон с физической клавиатурой
Astro Slide 5G оснащён процессором MediaTek Dimensity 800 с поддержкой работы в сетях пятого поколения. Новый смартфон представляет собой слайдер. В сложенном состоянии клавиатура находится под экраном, но её можно выдвинуть вбок. Что любопытно, в разложенном состоянии дисплей устройства располагается под углом так, чтобы человеку было удобно пользоваться смартфоном в альбомном режиме.
Planet Computers
Диагональ AMOLED-экрана Astro Slide 5G составляет 6,39 дюйма, а разрешение — FHD+. На борту смартфона имеется 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Есть и слот для карты microSD. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 10 Ватт.
Astro Slide 5G начнут поставлять покупателям в июне 2021 года с Android 11 из коробки по цене около $699.