Выпущен «самый безопасный Android-смартфон в мире»

NitroPhone 1 предназначен для тех людей, которые беспокоятся о защите персональных данных и о том, что они могут стать объектами слежки. На сайте компании приведена цитата Эдварда Сноудена: «Если бы я настраивал смартфон сегодня, я бы использовал GrapheneOS Дэниела Микея в качестве базовой операционной системы».

В целом, NitroPhone 1 предлагает те же характеристики, что и Pixel 4a: 5.81-дюймовый FullHD + экран, процессор Snapdragon 730G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, основную камеру на 12 Мп. Смартфон стоит 630 евро.

Устройство защищено шифрованием и имеет чип безопасности Titan M. Систему в смартфоне нельзя никак модифицировать. Специальная функция позволяет вводить PIN-код без опасений, что кто-то подсматривает экран. Программные опции тоже защищают телефон от взлома. Кроме того, на смартфоне нет никаких предустановленных сервисов Google Play.