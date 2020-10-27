Выпущен смартфон с любительской версией Android «из коробки»

Бесплатная операционная система с открытым исходным кодом LineageOS предназначена для замены проприетарных версий прошивок Android, которые устанавливают производители смартфонов.

Сообщество XDA Developers объединилось с компанией F(x)tec, чтобы выпустить первый смартфон с предустановленной LineageOS — F(x)tec Pro1-X. Также можно купить телефон в версии с Ubuntu Touch.

Новый смартфон — это, собственно, кастомная версия прошлогоднего F(x)tec Pro1. В устройстве XDA Developers увеличили объём оперативной и постоянной памяти — с 6 и 128 ГБ до 8 и 256 ГБ. Также F(x)tec Pro1-X вышел в новом цвете.

В остальном смартфон не изменился. У него есть QWERTY-клавиатура, процессор Snapdragon 835, 8-Мп фронтальная камера и основная камера с датчиками на 12 Мп и 5 Мп.

Стоимость Pro1-X составляет $899, но для комьюнити XDA он предлагается по сниженной стартовой цене — $639.