Выпущен смартфон с возможностью отключать камеры, микрофон и даже разъём для наушников

Первая полностью работоспособная версия PinePhone поступила в продажу в начале этого года. С тех пор было выпущено уже несколько смартфонов с разными предустановленнными дистрибутивами Linux.

Автор Android Police сообщил, что обнаружил в PinePhone одну любопытную особенность: под крышкой смартфона находятся шесть выключателей. Они контролируют работу модема, Wi-Fi, Bluetooth, микрофона, задней камеры, фронтальной камеры и даже разъём для наушников.

Эти тумблеры на аппаратном уровне выключают определённые компоненты, поэтому можно быть абсолютно уверенным в том, что злоумышленники не подслушивают пользователя дистанционно.