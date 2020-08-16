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Выпущен смартфон с возможностью отключать камеры, микрофон и даже разъём для наушников
Решение для тех, кто боится слежки
Автор ресурса Android Police рассказал о недавно выпущенном смартфоне с возможностью отключать камеры, микрофон и даже разъём для наушников. Это PinePhone на базе Linux.
Первая полностью работоспособная версия PinePhone поступила в продажу в начале этого года. С тех пор было выпущено уже несколько смартфонов с разными предустановленнными дистрибутивами Linux.
Автор Android Police сообщил, что обнаружил в PinePhone одну любопытную особенность: под крышкой смартфона находятся шесть выключателей. Они контролируют работу модема, Wi-Fi, Bluetooth, микрофона, задней камеры, фронтальной камеры и даже разъём для наушников.
Эти тумблеры на аппаратном уровне выключают определённые компоненты, поэтому можно быть абсолютно уверенным в том, что злоумышленники не подслушивают пользователя дистанционно.
Android Police