Выпущен смартфон со встроенными в корпус умными часами

Устройство разработали специалисты компании Unihertz. Новый TickTock — это защищённый смартфон с поддержкой 5G, батареей на 6000 мАч, быстрой зарядкой (мощность до 30 Вт), программируемыми кнопками и дополнительным 1,3-дюймовым экраном.

На маленький дисплей у TickTock можно устанавливать различные темы, чтобы сделать внешний вид смартфона уникальным.