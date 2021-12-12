Выпущен смартфон со встроенными в корпус умными часами

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Выпущен смартфон со встроенными в корпус умными часамиПо крайней мере это необычно
На краудфандингвой площадке Kickstarter запустили сбор средств на выпуск странного смартфона — TickTock. В его корпус встроен дополнительный экран, оформленный в виде умных часов.
Устройство разработали специалисты компании Unihertz. Новый TickTock — это защищённый смартфон с поддержкой 5G, батареей на 6000 мАч, быстрой зарядкой (мощность до 30 Вт), программируемыми кнопками и дополнительным 1,3-дюймовым экраном.
На маленький дисплей у TickTock можно устанавливать различные темы, чтобы сделать внешний вид смартфона уникальным.
В целом, с помощью дополнительного экрана можно быстро и легко отвечать на входящие вызовы, проверять уведомления и сообщения, слушать музыку, делать селфи с помощью основной камеры и т. д.
Создатели оценили смартфон в $259 для «ранних птичек». Срок поставок намечен на апрель 2022 года и не во все страны.
Источник: Kickstarter